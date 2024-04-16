Ağrı Dağı Milli Parkı doğal yaşamıyla göz kamaştırıyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Aynı zamanda zengin yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Sulak alanlarıyla çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunan Ağrı Dağı Milli Parkı, sürüngenlerden kemirgenlere ve memelilere kadar geniş bir yaban hayatı barındırıyor. Her mevsim farklı hayvanların izlenebileceği bu muhteşem doğa harikası, son olarak dronlar aracılığıyla havadan görüntülendi, parkın doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı