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Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı mask
Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Haçım Karaca'nın kullandığı 59 TM 100 plakalı otomobil ile Abdullah Aslantaş'ın yönetimindeki 06 DOY 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Haçım Karaca ve Baran Karaca hayatını kaybederken, ağır yaralı 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 21:34 - Gündem

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