Boşandığı eşini öldüren kadın polise teslim oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 9 yıl önce boşandığı ancak hala birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini öldüren bir kadın polise teslim oldu.

Olay, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. B.A. (38), eski eşi V.D.'yi (44) başından keserle yaraladıktan sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından suç aleti ve kızıyla birlikte polise teslim oldu. Polis ekipleri olay yerinde V.D.'nin cesedini buldu ve Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Ölen adamın daha önce birçok kez suça karıştığı, 3 ay önce eşini bıçakladığı ancak B.A.'nın şikayetçi olmadığı belirtildi. Eski karı kocanın komşusu olan Ertuğrul Gazi Coşkun ise,

"Eski komşumuzdu. Adam sürekli eşini darp ediyordu. Bundan 2-3 ay önce eşi karısını birçok kez bıçakladı. Dün saat 03.00 sıralarında olayın olduğunu öğrendik. Sonra kadın çocuklarıyla birlikte karakola gidip teslim olmuş"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı