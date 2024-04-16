Boşandığı eşini öldüren kadın polise teslim oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 9 yıl önce boşandığı ancak hala birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşini öldüren bir kadın polise teslim oldu.
Olay, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. B.A. (38), eski eşi V.D.'yi (44) başından keserle yaraladıktan sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından suç aleti ve kızıyla birlikte polise teslim oldu. Polis ekipleri olay yerinde V.D.'nin cesedini buldu ve Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Ölen adamın daha önce birçok kez suça karıştığı, 3 ay önce eşini bıçakladığı ancak B.A.'nın şikayetçi olmadığı belirtildi. Eski karı kocanın komşusu olan Ertuğrul Gazi Coşkun ise,
"Eski komşumuzdu. Adam sürekli eşini darp ediyordu. Bundan 2-3 ay önce eşi karısını birçok kez bıçakladı. Dün saat 03.00 sıralarında olayın olduğunu öğrendik. Sonra kadın çocuklarıyla birlikte karakola gidip teslim olmuş"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.