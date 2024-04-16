16 Nis 2024 - 21:24- Gündem G:

Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

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Şanlıurfa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı özelliklerde uyuşturucu maddelerle ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi mask
Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı özelliklerde uyuşturucu maddelerle ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

İki ayrı operasyonda 3 kilo 350 gram skunk maddesi, 90 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da polis operasyonu: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 21:24 - Gündem

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