- Spor

Elazığspor, yeni isim sponsorunu açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığspor, 3Gen Holding firmasının iflasının ardından yeni bir isim sponsoruyla anlaştı.

Elazığspor, yeni isim sponsorunu açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığspor, 3Gen Holding firmasının iflasının ardından yeni bir isim sponsoruyla anlaştı.

Elazığspor, yeni isim sponsorunu açıkladı

Daha önce 3Gen Holding Elazığspor ismiyle mücadele eden kulüp, bu firmanın faaliyetlerine son vermesine rağmen isminin resmi kurumlarda devam etmesini sağlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla bordo-beyazlı ekip, resmi adını Çimentaş Elazığspor olarak değiştirdi. Bu gelişmenin ardından Elazığspor'un otobüsü de Çimentaş Elazığspor ismiyle giydirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığspor, 3Gen Holding, iflas, isim sponsoru, Türkiye Futbol Federasyonu, Çimentaş Elazığspor

16 Nis 2024 - 21:22 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL