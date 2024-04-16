Elazığspor, yeni isim sponsorunu açıkladı

Elazığspor, 3Gen Holding firmasının iflasının ardından yeni bir isim sponsoruyla anlaştı.

Daha önce 3Gen Holding Elazığspor ismiyle mücadele eden kulüp, bu firmanın faaliyetlerine son vermesine rağmen isminin resmi kurumlarda devam etmesini sağlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayıyla bordo-beyazlı ekip, resmi adını Çimentaş Elazığspor olarak değiştirdi. Bu gelişmenin ardından Elazığspor'un otobüsü de Çimentaş Elazığspor ismiyle giydirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı