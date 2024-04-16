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Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 20:58 - Spor

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