Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı

Sivas'ın kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.T.B. yönetimindeki 58 HF 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinden çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.