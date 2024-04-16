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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı

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Sivas'ın kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.T.B. yönetimindeki 58 HF 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı  otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı mask
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı
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Sivas'ın kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.T.B. yönetimindeki 58 HF 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı  otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinden çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araça çarptı: Sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Menderes Caddesi, kaza, trafik kazası, yaralı, itfaiye

16 Nis 2024 - 20:46 - Gündem

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