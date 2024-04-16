Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig’in 33. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından 3 gün izin yaparken, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.