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Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

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Trendyol Süper Lig’in 33. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı mask
Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
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Trendyol Süper Lig’in 33. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından 3 gün izin yaparken, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

Sivasspor’da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 20:43 - Spor

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