Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Samsun Vezirköprü ilçesinin Arıca Mahallesi Arıca Pancar Kantarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Nihat E.'nin yönetimindeki 28 YB 727 plakalı otomobil ile Dursun K.'nin kullandığı 17 AAE 716 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan Sait T., Sadık K., Dursun K., Necati A., Ahmet A. ve Hasan K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerine çağrıldı ve yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı