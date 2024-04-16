Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

Batman'ın Sason ilçesinde, Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafif ticari aracın Sason Çayı'na uçması sonucu araç kayalıklarda asılı kaldı.

İtfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araçtan mahsur kalan Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen iş makinesiyle araç sudan çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı