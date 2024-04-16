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Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

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Batman'ın Sason ilçesinde, Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafif ticari aracın Sason Çayı'na uçması sonucu araç kayalıklarda asılı kaldı.

Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı mask
Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı
Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı
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Batman'ın Sason ilçesinde, Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafif ticari aracın Sason Çayı'na uçması sonucu araç kayalıklarda asılı kaldı.

Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

İtfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araçtan mahsur kalan Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen iş makinesiyle araç sudan çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Sason Çayı'na uçan araç kayalıklarda asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, sason, Sason çayı, araç, kayalık, itfaiye

16 Nis 2024 - 20:34 - Gündem

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