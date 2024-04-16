Vali Yazıcı’dan Turgut Özal’ı anma mesajı

Vali Yazıcı, “ Turgut Özal, her anını “Halka hizmet hakka hizmettir.” düsturu ile ömrünü ülkesine ve milletine adamış, bugün Türkiye’de ve dünyada hatırası minnetle yâd edilen tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyettir” şeklinde konuştu.

“RUHU ŞAD OLSUN”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yerdi:

“Özgürlüklerin ve insan haklarının ülkemizde yerleşmesi için verdiği mücadele ile milletimizin kalbinde yer eden Turgut Özal, demokrasinin esas amacı olan halk iradesinin yönetime yansımasını sağlayan önemli bir aktör olmuştur. Türkiye’nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayan Turgut Özal, başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye, devletçi bir ekonomiden serbest piyasa düzenine geçişi esas alan yapısal değişim programını gerçekleştirmiştir.

Aziz Türk milleti ve hemşehrisi olduğu Malatya, yaptığı hizmetleri hatırlayarak her daim hafızalarında ve gönüllerinde yaşatacaktır. Vefatının sene-i devriyesinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı saygı ve minnetle anıyor, kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Ruhu şad olsun.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı