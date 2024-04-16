16 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Onur Akdağ’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Malik Çağdaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Orhan Ördek’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Çelikalp’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Gönültaş’ın taziye adresi: Üniversite Mahallesi, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurten Demirkök’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Gülgen’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selma Taş’ın taziye adresi: Hacıbektaş-ı Veli Cem Evi, Yeşilyurt,
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanife Abdullah’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
91 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Hanifi Çiçek’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Elif Cer’in taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,
59 yaşında vefat eden ve Gedik Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mahmut Özdemir’in taziye adresi: Gedik Mezarlığı, Yeşilyurt,
56 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İfakat Ada’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Pütürge Malatya Mezarlığına defnedilen Temur Aydın’ın taziye adresi: Pütürge, Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.