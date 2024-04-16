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16 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

16 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Onur Akdağ’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

1 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Malik Çağdaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Orhan Ördek’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Çelikalp’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Gönültaş’ın taziye adresi: Üniversite Mahallesi, Battalgazi,

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurten Demirkök’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Gülgen’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selma Taş’ın taziye adresi: Hacıbektaş-ı Veli Cem Evi, Yeşilyurt,

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hanife Abdullah’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

91 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Hanifi Çiçek’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Elif Cer’in taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,

59 yaşında vefat eden ve Gedik Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mahmut Özdemir’in taziye adresi: Gedik Mezarlığı, Yeşilyurt,

56 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İfakat Ada’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Pütürge Malatya Mezarlığına defnedilen Temur Aydın’ın taziye adresi: Pütürge, Malatya.”

 

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16 Nis 2024 - 17:27 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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