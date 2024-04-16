Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi. Bayram tatilinde sağlık hizmeti veren arkadaşlarıma teşekkürlerimi, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.