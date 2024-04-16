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Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

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Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu eşsiz manzaralar sunuyor. 35 milyon yıl önce oluştuğu belirlenen kanyon sportif aktivitelere olanak tanırken doğaseverler için de görülmesi gereken doğal güzellikler arasında. Girmana Kanyonu’nun Malatya’ya 55 kilometre, Hekimhan’a 20 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası Girmana Kanyonu malatya haber mask
Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası Girmana Kanyonu malatya haber
Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası Girmana Kanyonu malatya haber
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Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu eşsiz manzaralar sunuyor. 35 milyon yıl önce oluştuğu belirlenen kanyon sportif aktivitelere olanak tanırken doğaseverler için de görülmesi gereken doğal güzellikler arasında. Girmana Kanyonu’nun Malatya’ya 55 kilometre, Hekimhan’a 20 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

Malatya’dan ve çevre illerden günübirlik seyahat edilebilecek bu kanyonun ortasından ise Yazıhan’a kadar uzanan Kuruçay geçiyor. 35 milyon yıllık doğal güzelliğiyle seyahat severleri bekleyen bu kanyon kaya çeşitliliği ve şekilleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olurken yeşilliğiyle ve ağaçlarıyla da tertemiz bir hava vaat ediyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

DOĞAL GÜZELLİK SUNUYOR

Milyonlarca yıldır doğal güzelliğiyle yeryüzünde yer alan Girmana Kanyonu Malatya’ya 55, Hekimhan’a ise 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Çevre illerden ve Malatya’dan günü birlik olarak da görülebilecek bu kanyon çok sayıda doğaseveri ve çevre halkını da ağırlıyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

Ortasından Kuruçay’ın geçtiği Girmana Kanyonu’nda ilkbaharda su sporlarından olan raftingin de yapıldığı belirtilirken kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için güzel bir piknik noktası olarak Malatya’nın doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

Sarp kayalıklardan ve çeşitli yer yapılarından oluştuğu görülen kanyon gün geçtikçe insanların da uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Çevre illerden, Malatya’dan ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçisi bulunan kanyonu görenlerin ise beğenilerini gizleyemedikleri belirtiliyor.

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu
 

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Nis 2024 - 17:02 Malatya- Gündem

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