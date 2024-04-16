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Fenerbahçe'ye Alman hakem

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Fenerbahçe'ye Alman hakem mask
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Fenerbahçe'ye Alman hakem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Schlager olacak.

Maçta VAR koltuğunda Christian Dingert oturacakken, AVAR'da ise Sascha Stegemann yer alacak.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Nis 2024 - 14:29 - Spor

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