Fenerbahçe'ye Alman hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Schlager olacak.
Maçta VAR koltuğunda Christian Dingert oturacakken, AVAR'da ise Sascha Stegemann yer alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.