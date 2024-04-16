Abdullah Avcı, kalan haftalar için uyardı

Trendyol Süper Lig'de 52 puanla üçüncü basamakta yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada yerini koruyarak sezonu tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki sezonun planlaması için , ligde elde edeceği sıralamanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası kazanarak Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularını ligin kalan bölümü için uyarılarda bulunuyor.

OYUNA VE DİSİPLİNE SADIK KALAN BİR TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mağlubiyeti ardından yapılan ilk antrenmanda oyuncularıyla yenilginin kısa bir değerlendirmesini yapmıştı. Pazar ve pazartesi günü takımına izin veren Avcı, bu hafta deplasmanda oynayacakları Kayserispor müsabakası öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacak. Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına her fırsatta aktaran Avcı, 3 puan önemli olduğunu vurgulayarak, ciddiyetin ve dikkatin ise daha da önemli olduğunu belirtti. Hem savunmayı hem hücumu birlikte yapmaları gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, oyuna ve disipline sadık kalan Trabzonspor istediğini yineledi.

17 HAFTA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 52 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanarak, 17 haftadır koruduğu koltuğu sezon sonuna kadar taşımak istiyor.

SON 6 MAÇ

Trabzonspor, Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünü evinde, 3'ünü de deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Kayserispor (D), Gaziantep FK, Samsunspor (D), İstanbulspor, RAMS Başakşehir (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR'UN YENİ MAESTROSU KİM OLACAK?

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da bir çok isimle temas halinde olan Karadeniz ekibi, bu kez beklemeyecek. Ekonomik şartları oluşturulan oyuncularla sezonun bitmesi ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzalar atılacak. Kamp döneminde oyuncuların hazır olmasına büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, takımı saha içerisinde yönetecek bir maestro üzerinde duruyor. Marek Hamsik'in ayrılığından sonra bu boşluğu dolduramayan Trabzonspor, Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu futbolcular arasında daha önce Atalanta ve Inter formaları giyen, bu sezon ise Monza ile performansa dayalı sözleşme imzalayan Roberto Gagliardini yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı