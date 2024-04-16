Hüseyin Yücel: Tüm camia olarak Türkiye Kupası’na odaklandık

Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi, Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüsü’nün ev sahipliğinde 16-17 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Etkinliğe katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu an için takım halinde Türkiye Kupası’nı kazanmaya odaklandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yücel, “Şu an için tüm teknik kadro, hocamız Serdar Topraktepe, Samet hocamız, Feyyaz hocamız ve yönetim kurulu olarak Türkiye Kupası’na odaklandık. Geçmiş günlerde açıklama yapmıştık, transfer komitesi kurulduğuyla alakalı. Bu komite hiç vakit kaybetmeden hem yerli hem yabancı hoca alternatiflerini çıkartıyor. Önümüzdeki günlerde, Türkiye Kupası’nı atlattıktan sonra görüşmelere başlayacağız. Benim taraftarlarımızdan ricam, sosyal medyada çok fazla isim yazılıyor. Şöyle bir boyuta bile gidebiliyor; şu yöneticiyle konuştum, bu teknik hocayı sordular, bu yöneticiyle konuştum, bununla anlaşıyormuş gibi söylemelere kesinlikle itibar etmesinler. Transfer komitemizde 5 arkadaşımız mevcuttur. Onların ya da başkanımızın ağzından duymadıkları bir sözü bizim taraftarlarımız hiçbir şekilde itibar etmesinler. Dediğim gibi, Türkiye Kupası’na odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“BAZI KULÜPLER GİBİ SABAH AYRI, AKŞAM AYRI DEMEÇLER VERMİYORUZ”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, 18 Temmuz olarak belirlediği seçim genel kurulla ilgili düşüncelerini aktaran Yücel, “Biz ilk gün hangi noktadaysak yine aynı noktadayız. Çünkü Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği'ne gittiğimizde bunu dile getirmiştik. Bazı kulüplerimiz gibi sabah uyanınca farklı, akşam yatarken farklı demeçler vermiyoruz. Bunu ne etik buluyoruz ne de düzgün bir davranış olarak görüyoruz. O yüzden Beşiktaş kulübü olarak ilk günkü yerdeyiz” diye konuştu.

“SEMİH SADECE BEŞİKTAŞ İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN DE ÇOK KIYMETLİ BİR OYUNCU”

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy'la alakalı basında yer alan transfer dedikodularına da açıklık getiren Hüseyin Yücel, “Bunlar şu an sadece dedikodu, ortada hiçbir somut gelişme yok. Somut bir teklif yok. Hatta şifahi bir şey bile yok. Ama Semih bizim çok kıymetli oyuncumuz. Sadece Beşiktaş için değil, Türkiye açısından çok kıymetli bir oyuncu. Çok gelecek vaat eden bir oyuncu. Bu zamana kadar Avrupa'ya gönderdiğimiz oyunculardan daha fazla bonservis bedeliyle gönderebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. O yüzden ona sımsıkı sarılmalıyız. Şu an onun kafasını olup olmadık PSG, Chelsea gibi takımlarla meşgul etmemek lazım. Biraz daha pişmesini beklemek lazım diye düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“DEMEK FEDERASYONUMUZ BEŞİKTAŞ MAÇLARINI ÖNEMSEMİYOR”

İkinci Başkan Yücel, Süper Lig'de geride kalan haftada Beşiktaş'ın evinde oynadığı Samsunspor maçına yabancı VAR hakemi atanmamasını eleştirerek, “Şaşırdık mı, şaşırmadık. Demek federasyonumuz Beşiktaş maçlarını önemsemiyor diyeyim. Hasan Başkan ile bugün Kulüpler Birliği toplantısına gideceğiz. İnşallah orada en doğru kararları alırız” dedi.

Yabancı VAR hakemlerinin Türk futboluna nasıl katkı sağlayacağına yönelik soruyu Hüseyin Yücel, “Çok daha sağlıklı, en azından insanların içi ve psikolojisi rahat. Tabii hakem arkadaşlar da hata yapabilirler ama insanların kafasında bir şüphe kalmadı. Bu bile çok büyük bir ilerleme, Türk futbolu açısından büyük bir faydalıdır” diye cevaplandırdı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bu sezon Türkiye Kupası'nın kalan bölümünde de yabancı VAR hakemi uygulamasının sürdürülmesi için talepte bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı