O Belediye 350 işçi alımı yapacak

Pursaklar Belediyesi, İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Destek Projesi (TYP) kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışmak üzere 350 erkek ve kadın personel alımı yapacağını duyurdu. Pursaklar Belediyesi şartları uyan ve iş arayan vatandaşların, Pursaklar Belediye Başkanlığına gelerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde başvurularını yapabileceğini bildirdi.

İŞE ALIM İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

TYP kapsamında çalışma süresini doldurmamış olmak, Pursaklar’da ikamet ediyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve herhangi bir geliri olmamak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç), hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını (25 bin 500 lira) aşmaması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı