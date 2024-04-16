Malatyalıları bekleyen tehlike! Kriz masası kurulmalı mı?

Zirai don, yağış, monilya hastalığı derken şimdilerde kayısı ağaçlarında bir başka problem daha ortaya çıktı. Şu anda kayısı meyvelerinden ziyade ağaçlarda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çeken MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Biz konunun uzmanlarıyla konuşuyor, tartışıyoruz, sahada önemli bir çalışma yapacağız. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz ile gerekse Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürümüzle görüşmeleri yaptık. Şu anda sahada, kayısı ağacında yaşanan bir sıkıntı tespit ettik. Kesinlikle bir kriz masası kurmamız, iklim değişikliğini yarattığı etkileri sağlıklı bir şekilde tespit edip buna göre de çözüm üretmek gerekiyor” dedi.

Malatya’da bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da kayısıda zirai don tehlikesi hala devam ediyor. Her yıl bu aylarda hem zira dona hem de sağanak yağış ve doluya maruz kalan kayısı ağaçları bu kez de ne olduğu tam bilinmeyen başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikeyle alakalı konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Kayısıda henüz riskin atlatılmadığına dikkat çeken Ramazan Özcan, çiçek açma dönemlerinde meydana gelen sağanak yağışların kayısıya zarar verebileceğini kaydetti.

“KAYISI DA RİSK BİTMİŞ DEĞİL”

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması ile birlikte yüksek rakımlı yerlerde de kayısı ağaçlarının çiçek açacağını söyleyen Özcan,

“Kayısı da risk devam ediyor. Özellikle geçen yıl mayıs ayının sonunda bir soğuk hava dalgasıyla karşılaşıp bir don yaşamıştık. Dolayısıyla kayısıda kısmen riskin bir bölümünü atlattık. Çiçek açma döneminde sağanak yağmur geçişleri geçen yıl kayısıya çok zarar verdi. Tabii bu yıl da geçtiğimiz günlerde 3 günlük bir sağanak yağmur meydana geldi. Fakat o sağanak yağmur dönemine denk gelen kayısı miktarı yüzde 10. Şu anda rakımın özellikle bin 500 ve üzerindeki bölgelerde kayısılar henüz domur. Yani çiçek açmış değil. Ama bugünden itibaren hava sıcaklıkları biraz mevsim normallerinin üstüne çıkacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yüksek rakımlı bölgelerde de 1-2 güne kadar çiçek açma dönemi biter. Bu hafta sonuna kadar Malatya'da genel anlamda çiçek döneminin bitip meyve döneminin başlayacağını düşünüyoruz. Ama kayısı da risk bitmiş değil”

şeklinde konuştu.

“MEYVEDEN ZİYADE AĞAÇTA CİDDİ BİR SIKINTI GÖRÜYORUZ”

Kayısı ağaçlarında meydana gelen olumsuzlukları tespit edip bu doğrultu da bir çalışma yapacaklarını dile getiren Özcan,

“Soğuk hava dalgasıyla beraber sağanak, dolu yağışları bizi daha çok endişelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde de kısmen bir dolu yağışı etkili oldu. Mayısın ilk haftası bitene kadar kayısıda henüz tam anlamıyla riski atlatmış değiliz. Onun için sabırla bekliyoruz, sahada genel anlamda meyveden ziyade ağaçta ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Bu iklim değişikliğinin yarattığı etkiler. Biz konunun uzmanlarıyla konuşuyor, tartışıyoruz, sahada önemli bir çalışma yapacağız. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz ile gerekse Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürümüzle görüşmeleri yaptık. Şu anda sahada, kayısı ağacında yaşanan bir sıkıntı tespit ettik. Gerek önceki yıllarda monilya hastalığından kalan esintiler, gerek iklim değişikliği ve bundan iki ay önce çok yoğun bir sis dalgasıyla karşılaştık, bu kırağıya dönüşüyor. Buna çiğ düşmesi diyoruz. Çiğ düşmesi ile beraber ağacın ciddi anlamda zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Ama tabii bunu Tarım İl Müdürlüğü'ndeki mühendislerimiz netleştirecek. Tarım İl Müdürlüğü ve Kayısı Araştırma Enstitüsü müdürlerimizle de görüşmelerimizi yaptık. Sahada şu anda da bir çalışma var. Bu çalışmanın sonucunda da kayısı ağaçlarında meydana gelen bu olumsuz etkileri tespit edip ona göre bir çalışma yapılacak”

ifadelerini kullandı.

“KRİZ MASASI KURMAMIZ GEREKİYOR”

Son olarak kayısıyı korumak için bir kriz masası kurulması gerektiğini kaydeden Özcan,

“Hastalıkla mücadele etme yöntemleri, ilaçlar var. Bunlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü zaten önemli çalışmalar yapıyor. Kayısı Araştırma Enstitüsü de aynı şekilde. Onları da her fırsatta bu konuda uyarıyoruz. Çünkü son 5 yıla baktığımız zaman tahmini rekoltelerimizde ciddi bir kayıp söz konusu. Burada iklim değişikliği ana sebep. Zamansız ve süresiz sağanak yağmur geçişleri, özellikle soğuk hava dalgalarının yaratmış olduğu etkiler, çiğ düşmelerinden meydana gelen hastalıklar kayısıyı etkiliyor. Aslında çok fazla ilaç kullanımından da kaynaklanan birtakım sıkıntılar var. Onları da tespit etmek gerekiyor. Ağacı hastalıklardan koruyayım deyip fazla ilaç kullanmak da çok doğru değil. Çünkü yaş kayısı ihracatında özellikle ilaç kalıntıları ihracatçılarımızı çok zor durumda bırakıyor. Aslında burada kesinlikle bir kriz masası kurmamız gerekiyor. Bu yıl özellikle kayısı ağaçlarında yaşanan bu sıkıntı ve zorlukların gerek zirai olarak tespiti gerekse başka anlamdaki bu iklim değişikliğini yarattığı etkileri sağlıklı bir şekilde tespit edip buna göre de çözüm üretmek gerekiyor. Biz bu konuda Ticaret Borsası olarak yine öncülük edeceğiz. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerekse Kayısı Araştırma Enstitüsü ve ziraat odalarıyla beraber bir çalışma yapmayı planlıyoruz”

açıklamasında bulundu.