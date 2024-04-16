Malatya’da bu tehlike göz ardı ediliyor! Önlem alınmazsa…

11 il arasında vefat sayısı düşük olsa da yapı stoku bakımından en büyük hasarın yaşandığı il olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları halen sürüyor.

Bir yandan şehir merkezinde inşa faaliyetleri devam ederken, diğer taraftan da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürekliliğini koruyor. Eskiye nazaran yıkımlar noktasında ciddi bir mesafe kat edilse de hala il genelinde ağır hasar alan ve mahkeme süreci sonlanan binaların yıkım süreci devam ediyor.

Ancak yıkımlarda su kullanılmaması tepki çekmeye devam ediyor. Merkeze kıyasla mahalle ve sokak aralarında yıkımlar devam ediyor.

Yıkımlarda su kullanılmaması nedeni ile ortaya çıkan toz ve asbest birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşları ciddi derecede olumsuz etkileyen tozlar büyük tehlike saçıyor.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağışlar havalardaki tozları temizlese de yıkımlar devam ettiği sürece tehlikenin daha uzun süre devam edeceği belirtiliyor.

Vatandaşlar ise diğer deprem şehirlerinde hayatın normale döndüğünü yıkılan yapıların yerine yenilerinin inşa edildiğini ifade ederek, Malatya’daki çalışmaların neden bu kadar geç sürdüğünü sorarak adeta isyan ediyorlar.

“ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ”

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala maske takmadan sokağa çıkamadığını belirten Zahide Eren isimli vatandaş,

“Depremlerin ardından nereden baksanız 1 yıl geçti ancak hala sokağa, çarşı-pazara çıkarken maske takıyorum. Hala mahalle aralarında yıkım devam ediyor ve tozlar yayılıyor. Artık Malatya’nın bir an önce ayağa kalkmasını ve şehrimizin eski günlerine dönmesini istiyoruz”

ifadelerini kullandı.

“CİĞERLERİMİZ İFLAS EDECEK”

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tozların hayatı olumsuz derecede etkileyebileceğini kaydeden Mustafa Seren isimli vatandaş ise,

“Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yıkımların devam etmesi ile birlikte şehrimizde bunaltıcı bir hava etkili oluyor. Özellikle camı ve pencereyi açamıyoruz çünkü hala yıkımlar devam ediyor. Şehir merkezinde yıkımlar bitti ama ara mahallelerdeki yıkımlar ne zaman bitecek bilmiyoruz, yetkililerden bir an önce yıkımların sona ermesini talep ediyoruz. Bütün bir yıl toz ve dumanı çektik artık yeter, ciğerlerimiz iflas edecek”

diye konuştu.