16 Nis 2024 - 12:34- Gündem G:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyurusu yapıldı. Başvuru koşulları ve diğer tüm merak edilen detaylar haberimizde…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı mask
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruya göre sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı

BAŞVURUDA BULUNACAK OLAN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

“A-GENEL ŞARTLAR

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f) Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğunda olup, talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alacak! 2024 başvuru koşulları ve ekranı

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16 Nis 2024 - 12:34 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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