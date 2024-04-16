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Keskin: Malatyalılar bu sevgiyi yaşatıyorlar

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Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yıl dönümünde, Eski Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu'nu ise bombalı suikast sonucu katledilişinin 46’ncı yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

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Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yıl dönümünde, Eski Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu'nu ise bombalı suikast sonucu katledilişinin 46’ncı yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Keskin: Malatyalılar bu sevgiyi yaşatıyorlar

MESOB Başkanı Şevket Keskin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 31’inci Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında,

“Malatya esnaf ve sanatkâr camiası olarak 8’inci Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Özal’ın izlediği siyasetin temelini oluşturan; düşünceyi ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti her yönüyle Türkiye’nin önünü açmıştır. Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi için göstermiş olduğu çaba hiçbir zaman unutulmayacaktır. Özal’ın Malatyalılara ve Malatya’ya karşı ayrı bir sevgisi vardı. Malatyalılar bu sevgiyi 31 yıldır ilk günkü gibi yaşatıyorlar.”

dedi.

“TÜM MALATYALILARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Eski Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu'nu bombalı suikast sonucu katledilişinin 46’ncı yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda ise,

“17 Nisan 1978 tarihinde bombalı paket suikastı sonucunda gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit olan eski Malatya Belediye Başkanı ve eski Malatya Milletvekili Şehit Hamid Fendoğlu’nu şehadetinin 46’ncı yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 17 Nisan 1978’de Malatya tarihinin en karanlık günlerinden birisini yaşamıştır. Yaşanan olay, Hamid Fendoğlu’nun şahsında tüm Malatyalılara yönelik gerçekleştirilmiştir. Malatya tarihinin en önemli ekonomik ve beyin göçünü o dönemde vermiştir. Duamız, Malatya’nın ve Malatyalıların bir daha o karanlık günleri yaşamaması içindir”

ifadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN

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16 Nis 2024 - 12:28 Malatya- Gündem

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