16 Nis 2024 - 12:28 - Gündem

Keskin: Malatyalılar bu sevgiyi yaşatıyorlar

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yıl dönümünde, Eski Malatya Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu'nu ise bombalı suikast sonucu katledilişinin 46’ncı yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.