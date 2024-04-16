16 Nis 2024 - 12:27 - Gündem

“Özal ve Hamido’yu unutmadık unutturmayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 17 Nisan 1978 yılında kendisine gönderilen bombalı paketi açmasıyla birlikte gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.