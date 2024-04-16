“Özal ve Hamido’yu unutmadık unutturmayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit anma mesajında; Türk siyasi hayatına damga vuran merhum Turgut Özal ile Hamit Fendoğlu’nu asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.
“ÖMRÜNÜ ÜLKESİNE VE MİLLETİNE ADAMIŞ”
8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamleleri gerçekleştirerek vatandaşların gönlünde taht kurduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,
“17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz Turgut Özal Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizde demokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Malatyalı olmasından her zaman gurur duyduğumuz Turgut Özal, ‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir’ düsturu ile ömrünü ülkesine ve milletine adamış, aradan geçen 31 yıla rağmen Türkiye’de ve dünyada hatırası minnetle yâd edilen, ismi Türk siyasi tarihine altın harflerle yazılmış önemli bir şahsiyettir. Türk siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Tevazu ve hoşgörü sahibi olan Turgut Özal güler yüzüyle, samimiyetiyle vatandaşlarla hep iç içe olmuş, toplumun her kesiminde büyük bir sevgi ve haklı bir saygı kazanmıştır. Bu vesileyle hemşerimiz merhum Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum, mekânı cennet olsun”
ifadelerine yer verdi.
“BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ SUNUYORUM”
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit yayımladığı anma mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’de karanlık yılların yaşandığı, iç ve dış mihrakların her türlü oyunu oynadığı 1970’li yılların sonunda şehrimizde ve ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının tesis edilmesi açısından büyük fedakârlıklarda bulunan eski Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanlarımızdan Hamit Fendoğlu, aziz milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Hayatı boyunca milletimizin ikbali ve istikbali açısından büyük bedeller ödeyip, üstlendiği tüm görevleri başarıya yerine getirmesi nedeniyle 7’den 70’e herkesin sevgisine mazhar olan merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ve yiğitliği ile damga vuran önemli bir siyasetçi ve devlet adamıdır. 17 Nisan 1978 yılında gerçekleşen hain ve kalleşçe saldırıda şehit düşen Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununa Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Fendoğlu ailesinin kıymetli mensupları başta olmak üzere hemşehrilerimize ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.