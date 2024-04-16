Taşkın’dan Özal ve Hamido için anma mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın yetiştirdiği değerli devlet adamlarından 8’nci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ve Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve milletvekillerinden merhum Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıl dönümünde taziye mesajı yayımladı.
Taşkın, “8’inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ı vefatının 31’inci yıl dönümünde, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamid Fendoğlu'nu da 46’ncı ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.
“RAHMET MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ”
Taşkın mesajında,
"Malatya’mızın yetiştirdiği bizlere rol model olan, ülkemiz için memleketimiz için önemli işler yapmış değerli siyaset ve devlet adamlarından 8’inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ı vefatının 31’inci yıl dönümünde, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamid Fendoğlu'nu da 46’ncı ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Türkiye’nin siyasi hayatında iz bırakan ve ülkemizin geleceği adına devrim niteliğinde adımlar atan, yaptıkları icraatler ile ülkemize ivme kazandırarak uluslararası arenada söz sahibi ülkelerden kılan hemşerimiz, büyük devlet adamı 8’nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı Türk Milleti her zaman saygıyla ve minnetle yâd edecektir. Demokratikleşme ve kalkınma sürecimizde Türkiye'nin kabuğunu kırmasının önünü açan merhum Özal’ın, dönemin zor şartlarında yaptıklarının kıymeti bugün çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır”
şeklinde konuştu.
“CESUR DURUŞUYLA DAİMA MİNNETLE ANILACAK”
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın anma mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bu vesileyle 8’nci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'a bir kez daha Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet ve mağfiret diliyor, kendisini minnet ve saygıyla anıyorum. Malatya’mızın en önemli siyasi aktörlerinden biri olan ve 8’nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal gibi bir 17 Nisan günü, hain bombalı saldırı sonucu kaybettiğimiz Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamid Fendoğlu'nu da unutmadık, unutturmayacağız. Ömrü boyunca Türk siyasetine mertliği ve dürüstlüğü ile damga vurmuş bir siyaset adamı olan Hamit Fendoğlu, Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak puslu dönemlerinden olan 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı paketin patlaması üzerine şehit edilmişti. Bu alçak saldırıda gelini ve 2 torunu ile birlikte katledilen değerli belediye başkanlarımızdan rahmetli Fendoğlu, Malatya'ya hizmet etme aşkı ile çalışan, yiğitliğiyle ve cesurluğuyla tanınmış, Malatya'mızın yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi. Ülkemizi karanlık günlere götürmek isteyenlere, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı cesur duruşuyla daima minnetle anılacak ve mirasına her zaman sahip çıkılacaktır. Bu vesileyle Malatya Belediyesi eski Başkanlarından Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu da 46’ncı ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum."
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.