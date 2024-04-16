Hiç merak ettiniz mi? Yumurtanın üzerindeki kod neyi anlatıyor?

Yumurta vücudun protein deposu olarak sabah kahvaltılarında tüketilmesi gereken besin kaynaklarından biridir. Ancak tüketmeden önce satıcılardan yumurta alırken üzerine yapıştırdıkları etiket hilesine dikkat etmekte fayda var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son yıllarda hile yapılarak satılan yumurtaların önüne geçmek için yeni düzenlemeler getirerek kod olmayan yumurtaların satışına yasak getirileceğini duyurdu.

YUMURTA ETİKETLERİNE DİKKAT

Etiket üzerinde yazılan organik, doğal yumurta, köy yumurtası, serbest gezen tavuk yumurtası gibi farklı ifadeler belirtilerek tüketicinin kafasını karıştırmaya yol açtı. Bu duruma açıklık getirmek isteyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 24 Kasım 2017 yılında yetiştirme kodunu işaretleme ve kümes numarasıyla beraber yumurta kabuğunun damgalanması konusunda harekete geçerek zorunluluk getirdi.

YETİŞTİRME KODU EKLENDİ

Yıllar önce yapılan düzenleme sayesinde insanlar satın aldığı yumurtanın üretim bilgilerini öğrenebiliyor. Daha önce yumurta üzerinde TR ibaresi, il plakası ve kümes numarası yazarken bakanlığın getirdiği yeni düzenlemeyle yetiştirme kodu da eklenerek 4 farklı numara yer almış oluyor.

YUMURTA ÜZERİNDEKİ RAKAMLARIN ANLAMI

0 numaralı kod: Yumurtanın üzerinde sıfır ile başlayan sayı varsa tavuğa hiçbir şekilde hormonlu yem verilmediğini gösteriyor. Bu doğal olan yumurtalardır. Pahalılık ve sağlık açısından en iyi yumurta 0 rakamı verilen kod oluyor.

1 NUMARALI KOD

Yumurtanın üzerinde bu rakam ile başlayan kod varsa bu yumurtanın gezen tavuk yumurtası olduğunu gösterir. Ancak tavuğa verilen yem ve hormon konusunda serbest davranılmıştır.

2 NUMARALI KOD

Yumurtanın üzerinde bu rakam ile başlayan kod varsa geniş alandaki kümeste dolaşan yumurta olduğunu gösterir. Kısıtlama yapılmadan gezen tavuğa yem ve hormon uygulama gibi bir durum yoktur.

3 NUMARALI KOD

Yumurta üzerinde sonuncu kod olan ise kümeste yetiştirilen ve gezmeyen tavuk yumurtasıdır. Diğer yumurtalara göre daha ucuz olsa da bazı insanlar tarafından tercih edilmez.

Kaynak: Haber Merkezi