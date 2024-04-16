Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Çokalan, Aşağıbeydaş, Bulutlu, Pekmezli, Büyüktaş, Saide, Damlasu, Gözcü, Doğukonacık, Seyrantepe, Tuzluca, Akdiken, Bulutlu, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Gözcü, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Hilalli, Beyburcu, Damlıca, Sumaklı, Cibinören, İnceler, Dışlık bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı bölgesine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız, Büyüktokaç, Binekli, Ceylangözü, Çiçek, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Damlacık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Ovabeyli, Karakoyunlu, Buhara, Haleplibahçe bölgelerine,
Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye, Sancaktar, Sırrın, Susuz, Üçkonak, Ahmet Yesevi, Bağlarbaşı, Devteyşti, Yavuz Selim, Karsıyaka, Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, İmam Bakır bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Şehit Ali Aydar, Bilgili bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çakmak, Yeni bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler, Çankaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Üzümkara, Acaryurt, Payamlı, Altındamla, Keçili, Alanyurt, Armağanlı, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Çubuklu, Çiftçibaşı, Başbük, Siverek, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Dicle, Hayriye, Bağlar, Fırat, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakeçi, Alagün, Aşağıalınca, Turna, Bakırca, Altınpınar, Altınlı, Eyyüpnebi, Sarıbal, Yayık, Taşönü bölgelerine,
Yarın 08.42-16.15 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Küçükziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek, Gözeli, Abalar, Şahinli, Akkese, Kırbalı, Çiftekuyu, Tepedüzü, Ulaklı, Çiftçiler, Akçataş, Sayoba, Beğrük, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.