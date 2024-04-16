16 Nis 2024 - 12:17 - Gündem

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…