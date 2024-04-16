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Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listes mask
Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listes
Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listes
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

“Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Çokalan, Aşağıbeydaş, Bulutlu, Pekmezli, Büyüktaş, Saide, Damlasu, Gözcü, Doğukonacık, Seyrantepe, Tuzluca, Akdiken, Bulutlu, Akçaköy, Ohali, Büyüktaş, Bilgili, Gökçe, Gözcü, Sadak, Özlüce, Batıkonacık, Ortakonacık, Doğukonacık bölgelerine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Hilalli, Beyburcu, Damlıca, Sumaklı, Cibinören, İnceler, Dışlık bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı bölgesine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız, Büyüktokaç, Binekli, Ceylangözü, Çiçek, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Damlacık bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Ovabeyli, Karakoyunlu, Buhara, Haleplibahçe bölgelerine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 08.00-13.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye, Sancaktar, Sırrın, Susuz, Üçkonak, Ahmet Yesevi, Bağlarbaşı, Devteyşti, Yavuz Selim, Karsıyaka, Paşabağı, Sancaktar, Sırrın, İmam Bakır bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Şehit Ali Aydar, Bilgili bölgelerine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çakmak, Yeni bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler, Çankaya bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Üzümkara, Acaryurt, Payamlı, Altındamla, Keçili, Alanyurt, Armağanlı, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Çubuklu, Çiftçibaşı, Başbük, Siverek, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca, Dicle, Hayriye, Bağlar, Fırat, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakeçi, Alagün, Aşağıalınca, Turna, Bakırca, Altınpınar, Altınlı, Eyyüpnebi, Sarıbal, Yayık, Taşönü bölgelerine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 08.42-16.15 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören, Küçükziyaret bölgelerine,

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı, Kırkgöz, Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek, Gözeli, Abalar, Şahinli, Akkese, Kırbalı, Çiftekuyu, Tepedüzü, Ulaklı, Çiftçiler, Akçataş, Sayoba, Beğrük, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Urfalılar dikkat! Akçakale Ceylanpınar Eyyübiye Harran Karaköprü Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! 17 Nisan Şanlıurfa elektrik kesintisi listesi

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16 Nis 2024 - 12:17 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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