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Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! haber malatya mask
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! haber malatya
Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! haber malatya
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Cumhuriyet bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneyçam bölgesine,

Yarın 09.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayaboyun, Çanaklı bölgelerine,

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Aktepe, Kapılı, Özgen, Ofis, Köprübaşı, Çardaklı, Cumhuriyet (Başverimli), Cumhuriyet (Merkez), Atatürk, Bahçelievler, Yamaç, Çiçekli, Sisli, Ortaköy, Köprübaşı, Ortaköy, Şehit Harun Boy, Ofis, Keruh, Havuzlu, Seyrantepe, Taşlıca, Pınarönü, Üçağaç, Yeniköy, Esenli, Kavaközü, Dedeler, Mahmutlu, Kösreli, Yenişehir, Yolağzı, Başgören, Çukurca, Yeşilyurt, Babındak, Başvan, Şemalbeg, Ceylan, Doruklu, Otludere bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yarbaşı, Dirsekli, Atakent, Yukarı, Turgut Özal, Yeni(Merkez), Dirsekli, Haberli, Kentli, Bozkır, Güzelova, Kaşıkçı, Yokuşlu, Alataş, Yayalar, Çınarlı bölgelerine,

Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Şah, Konak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

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16 Nis 2024 - 11:45 Şirnak- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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