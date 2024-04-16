- Gündem

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

ABONE OL Google News Sayfamız

Orman Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru koşulları ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan malatya haber mask
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan malatya haber
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 124 Sözleşmeli Personel alınacağının duyurusu yapıldı. İşte başvuru tarihleri ve aranan şartlar:

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 124 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Ekte yer alan il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

Adaylar 16 – 26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

Başvuru işlemlerinin 26 Nisan 2024 saat 23:59'da sona ereceği ve bu sürenin uzatılmayacağı açıklanırken, şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği ve başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerektiği duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

ALIM YAPILACAK İLLERE VE DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Yayınlanan ilan ise şu şekilde:

“Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ekte yer alan il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 (yüz yirmi dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.”
Orman Genel Müdürlüğünden kaçırılmayacak fırsat! Son başvuru tarihi 26 Nisan

# Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı, son dakika Orman Genel Müdürlüğü, son dakika personel alımı, memur alımı, Kariyer Kapısı, Personel alımı

16 Nis 2024 - 11:26 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL