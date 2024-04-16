Diyarbakır dikkat! 17 ilçenin tamamı etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Fatih, Körhat, Yunus Emre, Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akbaş, Kazancı, Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli, Balcılar, İsapınar, Kamberli, Tepe, Doruk, Arapkent, Harmanlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Değirmenli, Petekkaya, Aynalı, Bademli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Yeni, Akçomak, Gürses, Fatih, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy, Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yenice, Çataldut, Yazyağmuru, Avut, Yaygınkonak, Albayrak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Değirmenli, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Düzlük, Meşeler, Akalan bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Tepe, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Başköy, Abacılar, Kalaba, Çukurköy, Çarşı, Belen, Zirve, Merkez, Dereli, Kuyular, Merkez, Veziri bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Hürriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Özbek, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Saydamlı, Akçabudak, Bayırlı, Muradiye, Hedik, Yalımlı, Ulucak, Kabakaya, Tuzla bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bağdere, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yenişehir, Selahattin, Doluçanak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Karpuzlu, Çarıklı, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.