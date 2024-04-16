Tunceli’de yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta Köyü, Yenimahalle Mahallrsi, Dedebeyli Köyü, Gedikler Köyü Ergenler Mezra, Gedikler Köyü Yukarıdemirbük Mezra, Gedikler Köyü Varlıkonak Mezra, Alakuş Köyü, Aşağıdemirbük Köyü, Cebe Köyü, Arpaderen Köyü, Büyükörence Köyü, Uzungöl Köyü, Yünbüken Köyü, Karasar Köyü, Bağsuyu Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Aşağıbudak Köyü, Kale Mahallesi, Vişneli Köyü, Gedikler Köyü Alçılı Mezra, Kıraçlar Köyü, Güneybaşı Köyü, Gülbahçe Köyü, Gedikler Köyü, Erkalkan Köyü, Yukarıbudak Köyü, Sakyol Köyü, Cihangir Köyü, Akçayunt Köyü Akçayunt Mevkii, Doğanalan Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.