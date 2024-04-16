16 Nis 2024 - 11:08 - Gündem

Tunceli’de yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…