Batman’da Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sevek, Kayabaşı, Mehmet Akif, Haydar(Merkez), Yeşiller, Tekinler, Dereiçi, Umurlu, Merge, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Toptaş, Yıldızlı, Dilimli, İslambey, Yeni (Merkez), Yeni (Merkez), Yamaçlı, Selahaddini Eyyübi, İslambey, Hamam, Değirmendere bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Akça, Arık, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Rüzgârlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Çavuşbayırı, Sütlüce, Güvercinlik, Çakıllı, Yağlıca, Başarı, Turgut Özal, Mehmet Yatkın bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çamlıca, Huzur, İrmi, Yeşiltepe, Kısmet, 19 Mayıs, Aydınlıkevler, Pazaryeri, Bağlar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.