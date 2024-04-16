Elâzığ’da Merkez Bingöl’de Genç bölgesi etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii, Gölardı Köyü Gölardı(Merkez) Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Gözertepe Köyü Merkez Mevkii, Gönülaçan Köyü Merkez Mevkii, Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra, Gerçekli Köyü Merkez Mevkii, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra, Döşekkaya Köyü Merkez Mevkii, Kavaklı Köyü Merkez Mevkii, Sarıbudak Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Servi Köyü Yenişehir Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Gözertepe Köyü Merkez Mevkii, Aktoprak Köyü S.şefik Dursun Mevkii, Bahçebaşı Köyü Bahçebaşı Mevkii, Çobançeşmesi Köyü, Direkli Köyü Merkez Mevkii, Çaybaşı Köyü, Gönülaçan Köyü Merkez Mevkii, Gerçekli Köyü Bayramlı Mezra, Gerçekli Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü Usluca Mevkii, Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Yelkaya Köyü Merkez Mevkii, Gönülaçan Köyü Kapaklı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yeniçevre Köyü Yeniçevre Mevkii, Ericek Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Eskibağ Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra, Alaaddin Köyü Merkez Mevkii, Yatansöğüt Köyü, Yazılı Köyü Merkez Mevkii, Günkondu Köyü, Sırmalıoya Köyü Merkez Mevkii, Harmancık Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü Taşören Mevkii, Doludere Köyü Doludere Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.