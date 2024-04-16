- Sağlık

16 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

16 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler haber malatya mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 16 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 16 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

16 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Başak Eczanesi

Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

Orkide Eczanesi

Tandoğan Mahallesi, Buhara Caddesi, No:28/C, Altıntaş Düğün Salonu yanı

Işık Eczanesi

Çevreyolu Yeni Devlet Hastanesi karşısı

Ebru Eczanesi

Güngör Caddesi, Gülay Sokak, Esenlik Market Güngör Şubesi ilerisi, Volkan Kitap Evi bitişiği

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya
# nöbetçi eczaneler, malatyada nöbetçi eczaneler, Eczane, başak eczanesi, orkide eczanesi, ebru eczanesi, eskimalatya eczanesi, Busabah gazetesi, malatya merkez, son dakika malatya haberleri, malatya, malatya haber, son dakika malatya, Busabah malatya, malatya busabah gazetesi, malatya son dakika

16 Nis 2024 - 10:53 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL