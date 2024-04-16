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Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

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Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi haber malatya
Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi haber malatya
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 22 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 21 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi?

Darende: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Malatya’da sıcaklıklar yükselecek mi?

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 24 derece.”

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16 Nis 2024 - 10:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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