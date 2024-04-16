Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı. Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.
Patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.