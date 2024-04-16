16 Nis 2024 - 10:19 - Gündem

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı. Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.