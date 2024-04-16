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Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

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Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı. Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı malatya haber mask
Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı malatya haber
Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı malatya haber
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Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı. Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.’ye ait iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. iş yerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı.

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
 
Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
 
Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı
 
Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Nis 2024 - 10:19 Malatya- Gündem

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