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Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek haber malatya mask
Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek haber malatya
Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek haber malatya
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel mahallelerine,

Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek

Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arsında Kale ilçesine bağlı İkizpınar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya’da Pütürge Yeşilyurt Kale etkilenecek

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16 Nis 2024 - 10:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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