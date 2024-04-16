Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

Malatya’da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu. Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Taştepe Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde babası ile birlikte yaşayan Onur A. (30) babası V.A.’yı evin ön kısmına çağırarak görüşmek istedi.
Babası ile bir süre görüşen genç daha sonra yanındaki tüfekle kafasına ateş etti. Onur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Onur A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.