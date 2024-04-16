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Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

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Malatya’da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu. Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Taştepe Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde babası ile birlikte yaşayan Onur A. (30) babası V.A.’yı evin ön kısmına çağırarak görüşmek istedi.

Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu malatya haber mask
Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu malatya haber
Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu malatya haber
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Malatya’da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu. Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Taştepe Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde babası ile birlikte yaşayan Onur A. (30) babası V.A.’yı evin ön kısmına çağırarak görüşmek istedi.

Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

Babası ile bir süre görüşen genç daha sonra yanındaki tüfekle kafasına ateş etti. Onur A. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Onur A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu
 
Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu
 
Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu
 
Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 Nis 2024 - 10:07 Malatya- Gündem

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