MHP’de A Takımı belli oldu MYK’da Malatyalı isim asil üyeliğe geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın MYK’da boşalan yerine Malatya’da uzun yıllardır görevlerde bulunan Mesut Samanlı asil olarak atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

İŞTE YENİ İSİMLER

İHA’nın haberine göre, MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı’ndaki isimler ise şöyle:

"Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu."

3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE 1 GENEL SEKRETER YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Yapılan toplantının ardından Başkanlık Divanı’nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

MESUT SAMANLI ASİL OLARAK ATANDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP TBMM Grup Başkanvekili olarak görevlendirilmesinin ardından MYK’da boşalan yere Malatya’da uzun yıllardır görevlerde bulunan Mesut Samanlı asil olarak atandı.

MESUT SAMANLI KİMDİR?

Malatya’da Tepeköy Mahallesi’nde dünyaya gelen Mesut Samanlı 46 yaşındadır. Evli ve 4 çocuk babası olan Samanlı esnaflık ile uğraşmaktadır. 30 yılı aşkın süredir Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde çeşitli kademelerde görev yapan Samanlı, son olarak MHP MYK’da asil olarak bulunma hakkı elde etti.

Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları Malatya İl Yöneticisi

MHP Malatya İlçe Başkan Yardımcısı

MHP Malatya İl Yöneticisi

2017-2020 yıllarında 3 yıl Malatya Battalgazi İlçe Başkanı

2020-2022 yıllarında 3 yıl MHP Malatya İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2022 yılında 81 il ve tüm partiler baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Gümüş Kariyer Ödülleri’nde En Başarılı İl Başkanı ödülünü aldı.