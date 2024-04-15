Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19878475/son-dakika-malatyada-facia-gibi-otobus-kazasi-yaralilar-var



Malatya’da bir vahim iddia daha! Kimyasal mı katılıyor?

Malatya’da üretilen ve kayıt dışı bir şekilde satışa sunulan süt üretimi ile ilgili ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19880500/malatyada-bir-vahim-iddia-daha-kimyasal-mi-katiliyor



Malatya’ya 50 km uzaklıkta bulunan doğa harikası

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu, hem piknik alanı olarak halkın kullanımına açık bir mekân olarak hizmet veriyor hem de bölgenin su ihtiyacını karşılıyor. Yazıhan’ın 41 yerleşkesine yeterli su teminini sağlayan Karasu göleti, çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19881936/malatyaya-50-km-uzaklikta-bulunan-doga-harikasi



Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Malatya’da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve yeğeni Darende ilçesinde gözyaşları arasında son yolcuklarına uğurlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19883245/malatyayi-yasa-bogmustu-3-kisi-gozyaslariyla-defnedildi



Listede Batman Iğdır Ağrı Şırnak ve Malatya var

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliği alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)'nün belirlediği standart değerlerin tam 4 katı olarak ölçülüyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde bu değerlerin 7,5 katına kadar yükseldiği tespit edildi. İşte o tablo…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19883950/listede-batman-igdir-agri-sirnak-ve-malatya-var



Bakan Özhaseki 2025’i işaret etti! Teslim edilmeyen konut kalmayacak

Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19884619/bakan-ozhaseki-2025i-isaret-etti-teslim-edilmeyen-konut-kalmayacak



Malatya’da depresyon ölüme götürdü! 5'inci kattan atladı

Bugün sabah saat 07.00’de, Malatya Tecde Mahallesi’nde, 1965 doğumlu M.Ö. isimli bir vatandaş 5’inci kattan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 5’inci kattan atlayan vatandaşın olay yerinde vefat ettiğini gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın eşi tarafından depresyonda olduğu bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19885304/malatyada-depresyon-olume-goturdu-5inci-kattan-atladi