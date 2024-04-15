Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…
Malatya’da facia gibi otobüs kazası! Yaralılar var
Son dakika! Malatya’da facia gibi otobüs kazası! İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19878475/son-dakika-malatyada-facia-gibi-otobus-kazasi-yaralilar-var
Malatya’da bir vahim iddia daha! Kimyasal mı katılıyor?
Malatya’da üretilen ve kayıt dışı bir şekilde satışa sunulan süt üretimi ile ilgili ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Detaylar haberimizde…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19880500/malatyada-bir-vahim-iddia-daha-kimyasal-mi-katiliyor
Malatya’ya 50 km uzaklıkta bulunan doğa harikası
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Karasu, hem piknik alanı olarak halkın kullanımına açık bir mekân olarak hizmet veriyor hem de bölgenin su ihtiyacını karşılıyor. Yazıhan’ın 41 yerleşkesine yeterli su teminini sağlayan Karasu göleti, çevresindeki doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19881936/malatyaya-50-km-uzaklikta-bulunan-doga-harikasi
Malatya’yı yasa boğmuştu! 3 kişi gözyaşlarıyla defnedildi
Malatya’da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve yeğeni Darende ilçesinde gözyaşları arasında son yolcuklarına uğurlandı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19883245/malatyayi-yasa-bogmustu-3-kisi-gozyaslariyla-defnedildi
Listede Batman Iğdır Ağrı Şırnak ve Malatya var
Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliği alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Ülke genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)'nün belirlediği standart değerlerin tam 4 katı olarak ölçülüyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerde bu değerlerin 7,5 katına kadar yükseldiği tespit edildi. İşte o tablo…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19883950/listede-batman-igdir-agri-sirnak-ve-malatya-var
Bakan Özhaseki 2025’i işaret etti! Teslim edilmeyen konut kalmayacak
Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19884619/bakan-ozhaseki-2025i-isaret-etti-teslim-edilmeyen-konut-kalmayacak
Malatya’da depresyon ölüme götürdü! 5'inci kattan atladı
Bugün sabah saat 07.00’de, Malatya Tecde Mahallesi’nde, 1965 doğumlu M.Ö. isimli bir vatandaş 5’inci kattan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 5’inci kattan atlayan vatandaşın olay yerinde vefat ettiğini gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın eşi tarafından depresyonda olduğu bildirildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19885304/malatyada-depresyon-olume-goturdu-5inci-kattan-atladi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.