15 Nis 2024 - 23:00- Gündem G:

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

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Malatya’da Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararlaştırılmıştı. Hatta seçimden hemen önceki akşam yapılan açıklamada bu dairelerin bayramdan önce sahiplerine teslim edileceği açıklanmıştı. Ancak ne kura çekildi ne de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı malatya haber mask
Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı malatya haber
Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı malatya haber
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Malatya’da Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararlaştırılmıştı. Hatta seçimden hemen önceki akşam yapılan açıklamada bu dairelerin bayramdan önce sahiplerine teslim edileceği açıklanmıştı. Ancak ne kura çekildi ne de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar…

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. 30 Mart 2024 günü, yani seçimden hemen önceki akşam yapılan açıklamada yeni kura çekimlerinden bahsedilmişti. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından burada boş olan daireler için de kura çekimi yapılması kararı verildi.
Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

İŞTE O AÇIKLAMA

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, o gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yapılan evlerin 1. etabı hak sahiplerine teslim edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüştük. Burada boş kalan 178 daire, yine aynı mahallede rezerv alan kapsamında kentsel dönüşümde 2. etap olarak düşündüğümüz bölgeden vatandaşlarımıza kura ile verilecek.

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

4 NİSAN’DA KURA ÇEKİLECEKTİ

Kuralar Perşembe günü (4 Nisan) çekilecek, evler de bayramdan önce sahiplerine teslim edilecek. Bu süreçte yoğun emek harcayan İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye hassaten teşekkürlerimle...”

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

ŞİMDİ GÖZLER VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINDA

Milletvekili Babacan’ın bu açıklamasının üzerinden iki haftadan daha uzun bir süre geçti ancak konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi gözler seçimden önceki akşam verilen sözün tutulmasında…

Şehit Fevzi’de yaman çelişki Seçimden önceki akşam verilen söz tutulmadı mı?

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15 Nis 2024 - 23:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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