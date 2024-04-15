Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.
27. dakikada Mertens’in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
55. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper’in yerden sert şutunda top uzak köşeden ağlara gitti. 0-1
61. dakikada Hakim Ziyech’in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
64. dakikada Leroy Fer’in Barış Alper’e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Fer'i oyun dışına gönderdi.
72. dakikada sol kanatta hareketlenen Köhn’ün pasıyla ceza sahası içinde giren Barış Alper’in sağ ayağıyla yerden şutunda top ağlara gitti. 0-3
83. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Icardi kale sahası içinde topu boş kaleye gönderdi. 0-4
Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Ui-jo Hwang dk. 62), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 69), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 77), Ahmed Hassan (Novais dk. 62)
Yedekler: Yavuz Aygün, Lima, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Muslera, Aurier (Kaan Ayhan dk. 46), Nelsson (Sanchez dk. 77), Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay (Zaha dk. 77), Torreira (Ndombele dk. 84), Kerem Aktürkoğlu (Ziyech dk. 46), Barış Alper, Mertens, Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Barış Alper (dk. 56 ve 72), Ziyech (dk. 61), Icardi (dk. 83) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Fatih Tekke (dk. 19) (Teknik Direktör) (Alanyaspor), Leroy Fer (dk. 64) (Alanyaspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.