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Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4 mask
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Maçtan dakikalar 

13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.
27. dakikada Mertens’in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim’in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4


55. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper’in yerden sert şutunda top uzak köşeden ağlara gitti. 0-1
61. dakikada Hakim Ziyech’in ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
64. dakikada Leroy Fer’in Barış Alper’e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cihan Aydın, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Fer'i oyun dışına gönderdi.

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

72. dakikada sol kanatta hareketlenen Köhn’ün pasıyla ceza sahası içinde giren Barış Alper’in sağ ayağıyla yerden şutunda top ağlara gitti. 0-3
83. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Kaan Ayhan'ın pasında topla buluşan Icardi kale sahası içinde topu boş kaleye gönderdi. 0-4

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Ui-jo Hwang dk. 62), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 69), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 77), Ahmed Hassan (Novais dk. 62)
Yedekler: Yavuz Aygün, Lima, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Fatih Tekke

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Galatasaray: Muslera, Aurier (Kaan Ayhan dk. 46), Nelsson (Sanchez dk. 77), Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay (Zaha dk. 77), Torreira (Ndombele dk. 84), Kerem Aktürkoğlu (Ziyech dk. 46), Barış Alper, Mertens, Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Goller: Barış Alper (dk. 56 ve 72), Ziyech (dk. 61), Icardi (dk. 83) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Fatih Tekke (dk. 19) (Teknik Direktör) (Alanyaspor), Leroy Fer (dk. 64) (Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Nis 2024 - 22:19 - Spor

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