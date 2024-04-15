Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da kayısı çiçeklerinin ardından şimdilerde kiraz, vişne ve elma ağaçları da çiçek açtı. Şehrin bahçelerinde bahar kokusu hakim.

Malatya 6 Şubat depremlerinin ağır etkisini yaşarken bu yıl bahar mevsimi mis gibi kokularla geldi. Beyaz gelinliğini giyen kayısı bahçelerinden sonra şimdilerde ise kiraz, vişne, elma gibi ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Malatya’da kayısıdan sonra en çok üretimi olan meyvelerden biri kiraz. Özellikle Yeşilyurt’un meşhur dalbastı kirazı ve şehrin birçok noktasında yetiştirilen ürünler beğenilerek tüketiliyor. Kiraz ağaçlarının meyvesi gibi çiçekleri de görüntüsü ve kokusu itibariyle büyülüyor.

KİRAZ ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

İlkbaharın süsü olarak bilinen kiraz çiçekleri martın son haftası ile nisanın ilk haftasında açıyor. Dallardaki yerini sadece 10 gün koruyabilen çiçeklerin bazı faydaları da bulunuyor. Bunların arasında saç dökülmesi, cildi nemlendirmesi ve arındırması gibi bazı etkileri sıralanabiliyor.