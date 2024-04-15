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Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da kayısı çiçeklerinin ardından şimdilerde kiraz, vişne ve elma ağaçları da çiçek açtı. Şehrin bahçelerinde bahar kokusu hakim.

Yıkık Malatya’da bahar havası Kirazlar çiçek açtı malatya haber mask
Yıkık Malatya’da bahar havası Kirazlar çiçek açtı malatya haber
Yıkık Malatya’da bahar havası Kirazlar çiçek açtı malatya haber
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da kayısı çiçeklerinin ardından şimdilerde kiraz, vişne ve elma ağaçları da çiçek açtı. Şehrin bahçelerinde bahar kokusu hakim.

Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

Malatya 6 Şubat depremlerinin ağır etkisini yaşarken bu yıl bahar mevsimi mis gibi kokularla geldi. Beyaz gelinliğini giyen kayısı bahçelerinden sonra şimdilerde ise kiraz, vişne, elma gibi ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

Malatya’da kayısıdan sonra en çok üretimi olan meyvelerden biri kiraz. Özellikle Yeşilyurt’un meşhur dalbastı kirazı ve şehrin birçok noktasında yetiştirilen ürünler beğenilerek tüketiliyor. Kiraz ağaçlarının meyvesi gibi çiçekleri de görüntüsü ve kokusu itibariyle büyülüyor.

Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

KİRAZ ÇİÇEĞİ NE ZAMAN AÇAR?

İlkbaharın süsü olarak bilinen kiraz çiçekleri martın son haftası ile nisanın ilk haftasında açıyor. Dallardaki yerini sadece 10 gün koruyabilen çiçeklerin bazı faydaları da bulunuyor. Bunların arasında saç dökülmesi, cildi nemlendirmesi ve arındırması gibi bazı etkileri sıralanabiliyor.

Yıkık Malatya’da bahar havası: Kirazlar çiçek açtı

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15 Nis 2024 - 22:05 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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