Milleyha Sulak Alanı'nda nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' kuşu gözlemcileri heyecanlandırdı

Hatay’ın zengin doğası ve geniş hayvan popülasyonuna ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Bu zenginliklerden biri olan Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Mevsim geçişleriyle birlikte Afrika ve Arap ülkelerinden yola çıkan yüz binlerce kuş, Hatay üzerinden Avrupa’ya geçiş yapıyor. Bu göç sırasında, bölgede nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' kuşu da Samandağ ilçesinde kuş gözlemcilerinin objektiflerine takıldı.

Hazar Denizi’nin doğusundan Moğolistan batı sınırına kadar olan bölgede kuluçkaya yatan ve kış aylarını Doğu Afrika'da geçiren Doğu Cılıbıtı'nın bölgede gözlemlenmesi, kuş gözlemcilerini heyecanlandırdı.

Kuş gözlemcisi Alican Gümüş, bölgede nadir görülen bir türü fotoğraflamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek,

"Cumartesi günü Milleyha Sulak Alanı'nda gözlem yaparken bir anda Doğu Cılıbıtı karşımıza çıktı. Hatay'da 113 yıl önce gözükmüştü ve geçen sene Ali Atahan hocamız tarafından tekrardan Hatay'da kayıt altına alınmıştı. Yine Milleyha Sulak Alanı'nda bu sene de karşımıza çıkması gerçekten bizi mutlu etti. Şu anda kuş evcil bir kuş gibi ortalıkta dolaşıyor ve güzel pozlar veriyordu. Milleyha Sulak Alanı'nın korunması gerekiyor burayla ilgili birçok çalışma yapılabilir. Yaşadığımızın bu anların gelecek nesle taşınacağına eminim ve umarım güzel türler karşımıza çıkar"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı