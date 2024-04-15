Bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çay ocaklarının bulunduğu bölgede meydana gelen henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklar kullanıldı.

Kavgada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı