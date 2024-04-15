Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ’ın Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 27 ATZ 485 plakalı otomobil ile 23 ABY 409 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı