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Bahar alerjisi nedir, neden olur?

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Bahar alerjisi, insanların bahar aylarında dış ortamda bulunan polenlerin, ağaçların, çimenlerin ve diğer bitkilerin yaydığı alerjenlere karşı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu alerjik reaksiyon, polenlerin solunması veya teması sonucu ortaya çıkıyor.

Bahar alerjisi nedir, neden olur malatya haber mask
Bahar alerjisi nedir, neden olur malatya haber
Bahar alerjisi nedir, neden olur malatya haber
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Bahar alerjisi, insanların bahar aylarında dış ortamda bulunan polenlerin, ağaçların, çimenlerin ve diğer bitkilerin yaydığı alerjenlere karşı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu alerjik reaksiyon, polenlerin solunması veya teması sonucu ortaya çıkıyor.

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

BAHAR ALERJİSİNİN NEDENLERİ

Bahar alerjisinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

Polenler: Bahar aylarında çiçekler, ağaçlar ve otların çoğunluğu polen üretir. Rüzgarla taşınan bu polenler, havada asılı kalır ve insanlar tarafından solunarak alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

Alerjik Bireylerin Bağışıklık Sistemi: Alerjik bireylerin bağışıklık sistemi, normalde zararsız olan polenlere karşı aşırı tepki verir. Bağışıklık sistemi, polenleri yabancı bir tehdit olarak algılar ve antikorlar üreterek alerjik tepkilere yol açar.

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

Genetik Yatkınlık: Aile geçmişinde alerjik hastalıkların bulunması, bireyin bahar alerjisi riskini artırabilir. Genetik faktörler, kişinin alerjik olma olasılığını etkiler.

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

Çevresel Faktörler: Hava kirliliği, iklim değişiklikleri ve diğer çevresel faktörler, alerjenlerin yayılmasını artırarak bahar alerjisi semptomlarını kötüleştirebilir.

Bahar alerjisi nedir, neden olur?

Bahar alerjisi semptomları genellikle burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük ve genel olarak halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Konuya ilişkin uzman tavsiyesi önem arz ediyor.

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15 Nis 2024 - 21:39 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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