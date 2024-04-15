Gece kulübü yangınına ilişkin itfaiye raporu: Ağır zararlar ve ihmal iddiaları

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın alt katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübünde çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, olayın detaylarını ortaya koydu.

Rapora göre, yangın sırasında gece kulübünde bulunan ahşap kaplama, izolasyon, ses yalıtım malzemeleri ve elektronik cihazlar kısmen zarar gördü. Yangının seyrine ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, ana girişte yoğun duman ve alevli yanma yaşandığı, elektrik panolarında patlamalar meydana geldiği tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın otopark kısmında yoğun duman oluştuğu belirtildi. Rapor, yangının söndürülmesi için ekiplerin çaba sarf ettiği, ancak iş yerinde acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının bulunmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının ise çalışmadığına dair bilgiler içeriyordu.

Ayrıca, yapılan incelemelerde tadilat amacıyla kullanılan elektrikli aletlerin ve oksijen tüplerinin yangına etki ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin dumandan etkilenen çalışanları dışarı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettiği de raporda yer aldı.

İtfaiye raporu, acil durum önlemlerinin yetersizliğini ve yangın güvenliği tedbirlerinin eksikliğini gösterirken, yangının tahribatının ağırlığını ve müdahaledeki zorlukları da ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı