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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı mask
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaza, Z.R. idaresindeki yabancı plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen D.K. yönetimindeki otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Nis 2024 - 21:21 - Asayiş

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