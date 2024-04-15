Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Kaza, Z.R. idaresindeki yabancı plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen D.K. yönetimindeki otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.