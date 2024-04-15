Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Z.R. idaresindeki yabancı plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen D.K. yönetimindeki otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı