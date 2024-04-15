Eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum'un vefatıyla Türk futbol camiası büyük bir üzüntü yaşadı.

Boum, Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giymişti. Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Eski futbolcumuz Joseph Boum'un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı