Eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum'un vefatıyla Türk futbol camiası büyük bir üzüntü yaşadı.
Boum, Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giymişti. Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Eski futbolcumuz Joseph Boum'un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum'a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.