Çarşı ve mahalle bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Şırnak'ta çarşı ve mahalle bekçiliği yapan M.B. isimli erkek ile alacak verecek meselesi yüzünden R.N.G. ile sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından M.B., R.N.G.'yi tabanca ile dizinden yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bekçi M.B., polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.