Çarşı ve mahalle bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Şırnak'ta çarşı ve mahalle bekçiliği yapan M.B. isimli erkek ile alacak verecek meselesi yüzünden R.N.G. ile sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından M.B., R.N.G.'yi tabanca ile dizinden yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bekçi M.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı